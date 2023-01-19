Феттель рассказал о планах на будущее
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Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель дал комментарий по поводу своего будущего.
«Мне всегда почему-то нравились ралли. Но я вижу, что это серьёзный вызов, потому что это так отличается от того, что мы делаем, скажем, в классических кольцевых гонках. Так что я не знаю. Посмотрим.
Я не знаю, когда смогу сказать вам, чем я собираюсь заниматься дальше. У меня нет специального календаря, согласно которому я действую. Очевидно, что мне нужно найти ещё много вещей в этой жизни, которыми я бы мог заниматься, потому что таков мой склад ума», — приводит слова Феттеля GPBlog.
Уже совсем скоро Себастьян Феттель и Мик Шумахер будут выступать вместе в Гонке чемпионов ROC.
10 провальных сезонов от чемпионов Формулы-1:
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