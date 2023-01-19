Тото Вольф выставил на продажу Ferrari F40

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф выставил на продажу один из автомобилей, находящихся в его личной коллекции, — Ferrari F40, сообщает Racingnews365.



Вольф выставил редкую машину в автосалоне эксперта по продажам элитных автомобилей Тома Хартли-младшего. Согласно информации источника, к машине выдан сертификат Ferrari Red Book Classishe, что указывает на наличие оригинального шасси, кузова, двигателя и коробки передач. Пробег машины составляет чуть более 5500 километров. Цену автомобиля можно узнать через запрос автосалону.



Стоит отметить, что Тото Вольф не в первый раз расстаётся с коллекционными автомобилями. В прошлом году он уже выставлял на продажу Ferrari Enzo и LaFerrari Aperta.

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