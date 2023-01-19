Босс «Альпин» рассказал, что в «Альфа Таури» не хотели отпускать Гасли

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал о ходе переговоров по поводу перехода в команду французского гонщика Пьера Гасли.
«Я звонил Францу Тосту и спрашивал, могут ли они отпустить Гасли, но он ответил, что нет. Я был рад это услышать, потому что меньше всего хотел услышать что-то вроде «мы рады избавиться от этого парня». Я поблагодарил за ответ и спросил, не будет ли Франц против, если я позвоню Хельмуту Марко? Если бы не было прогресса в переговорах, я бы позвонил Лорану Росси и сказал, что сделал всё, что мог.
Возможно, тогда нам бы пришлось пообщаться с Брайаном Хертой по поводу освобождения его сына от текущих обязательств. Мы пообщались с Колтоном и Брайаном, так что определённую работу мы проделали. Всё потому, что «Ред Булл» нужна замена, чтобы отпустить Гасли», — приводит слова Зафнауэра GP Today.
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