Источник: новый болид «Феррари» будет быстрее предыдущего на секунду

Издание Formula1.uno со ссылкой на свои источники сообщает, что болид «Феррари» на сезон-2023 будет на секунду быстрее прошлогодней версии машины — при том, что изменения в правилах Ф-1 должны замедлить все болиды примерно на полсекунды.
В 2023 году наиболее значительные улучшения, которые получат автомобили Формулы-1, будут связаны с прохождением поворотов на средних и низких скоростях. Ожидается, что это произойдет благодаря адаптации аэродинамических труб к новым правилам и использованию командами более мягких настроек.
В этом году также значительно уменьшится эффект дельфинирования, который, по мнению некоторых инженеров, замедлял машины прошлого сезона почти на семь десятых в начале года.
В дополнение к улучшениям, которые ожидаются благодаря усовершенствованным настройкам и разработкам, новые шины «Пирелли», которые дебютируют на предсезонных тестах в Бахрейне, также будут иметь некоторые небольшие изменения. Наибольшему воздействию подвергнутся передние шины, призванные уменьшить сильную недостаточную поворачиваемость, наблюдавшуюся в прошлом году.
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