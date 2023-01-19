Источник: новый болид «Феррари» будет быстрее предыдущего на секунду

Издание Formula1.uno со ссылкой на свои источники сообщает, что болид «Феррари» на сезон-2023 будет на секунду быстрее прошлогодней версии машины — при том, что изменения в правилах Ф-1 должны замедлить все болиды примерно на полсекунды.

В 2023 году наиболее значительные улучшения, которые получат автомобили Формулы-1, будут связаны с прохождением поворотов на средних и низких скоростях. Ожидается, что это произойдет благодаря адаптации аэродинамических труб к новым правилам и использованию командами более мягких настроек.



В этом году также значительно уменьшится эффект дельфинирования, который, по мнению некоторых инженеров, замедлял машины прошлого сезона почти на семь десятых в начале года.

В дополнение к улучшениям, которые ожидаются благодаря усовершенствованным настройкам и разработкам, новые шины «Пирелли», которые дебютируют на предсезонных тестах в Бахрейне, также будут иметь некоторые небольшие изменения. Наибольшему воздействию подвергнутся передние шины, призванные уменьшить сильную недостаточную поворачиваемость, наблюдавшуюся в прошлом году.