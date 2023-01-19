Партнёр Ферстаппена по виртуальной команде рассказал, как Макс ведёт себя в коллективе

Партнер Макса Ферстаппена по команде Team Redline Esports Джеффри Ритвельд высказался по поводу голландского гонщика.

«Он очень хороший парень. Он просто один из своих, всё время шутит. Но он также увлечен серьёзной, тяжёлой работой и анализом данных, чтобы понять, как мы можем улучшить результат.



С одной стороны, у вас есть очень хороший гонщик Макс. С другой стороны, у него большой опыт и отличное чувство того, что нужно машине. Он придумывает такие идеи для настройки, которые мы не смогли бы придумать.



И даже если он не будет участвовать в гонках, он всё равно будет помогать с настройками, когда у него будет на это время», — приводит слова Ритвельда GPFans.

Ранее руководитель команды Redline, за которую выступал Макс Ферстаппен на виртуальном чемпионате «24 часа Ле-Мана», Атце Керкхоф раскритиковал организаторов гонки.