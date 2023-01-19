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Масса: Леклер провёл фантастическую работу в сезоне-2022, а «Феррари» нужно стать лучше

Масса: Леклер провёл фантастическую работу в сезоне-2022, а «Феррари» нужно стать лучше
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Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса оценил выступление гонщика «Феррари» Шарля Леклера в прошлом сезоне.

«Шарль проделал фантастическую работу в прошлом сезоне, он отличный гонщик и заслужил получить конкурентоспособную машину. Он заслуживает возможность бороться за чемпионство. Но для этого «Феррари» должна решить проблемы и стать лучше в нескольких аспектах — например, в стратегии и во многом другом. У них было много проблем со стратегией, с техникой и пит-стопами.

Для того чтобы выиграть чемпионат, нужно, чтобы всё было идеально. После такого сезона важно внести правильные изменения. Так что они должны меняться, и быстрее», — рассказал Масса в интервью Swiatwyscigow.

Леклер занял второе место в прошлом сезоне Формулы-1.

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