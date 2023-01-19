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Титульный спонсор «Альфа Ромео» пропал из списка партнёров на официальном сайте команды

Титульный спонсор «Альфа Ромео» пропал из списка партнёров на официальном сайте команды
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Титульный спонсор «Альфа Ромео» ORLEN исчез из списка партнёров на официальном сайте команды.

Это свидетельствует о том, что прежний договор истёк, а новый не заключён. При поддержке ORLEN резервным гонщиком команды являлся Роберт Кубица.

Стоит отметить, что логотип ORLEN всё равно присутствует на сайте в левом верхнем углу. Вероятнее всего, в скором времени он будет убран.

В Кубке конструкторов минувшего сезона Формулы-1 «Альфа Ромео» заняла шестое место, набрав 55 очков. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл», в активе которой 759 баллов. «Феррари» была второй (554 очка).

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