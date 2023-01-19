Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шварцман: IndyCar — крутая серия, мне нравятся олдскульные вещи

Шварцман: IndyCar — крутая серия, мне нравятся олдскульные вещи
Комментарии

Тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман высказался о трудном 2022 годе для себя и порассуждал о возможном переходе в IndyCar.

«Год был непростым. Но, думаю, он всё равно был важным в моей карьере, потому что я многому научился и тем не менее проделал довольно много работы. Конечно, было непросто, но это важный опыт. Я хотел бы верить, что 2022 год сделал меня сильнее, чем когда-либо, и это поможет мне и приведёт меня туда, где я хотел бы быть.

IndyCar? На данном этапе рано что-то говорить, я провёл тесты, но кто знает, что принесёт будущее. Я просто хочу участвовать в гонках, и всё будет зависеть от ситуации и моей позиции. IndyCar — один из вариантов, и это хороший вариант. Но на данном этапе мне нечего добавить.

IndyCar — крутая серия, это что-то из старой школы, но мне нравятся олдскульные вещи. Так что серия производит на меня хорошее впечатление», — приводит слова Шварцмана The Race.

Российско-израильский пилот сел за руль болида IndyCar. Есть ли у Шварцмана шанс в США? Российско-израильский пилот сел за руль болида IndyCar. Есть ли у Шварцмана шанс в США?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023