Шварцман: IndyCar — крутая серия, мне нравятся олдскульные вещи

Тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман высказался о трудном 2022 годе для себя и порассуждал о возможном переходе в IndyCar.
«Год был непростым. Но, думаю, он всё равно был важным в моей карьере, потому что я многому научился и тем не менее проделал довольно много работы. Конечно, было непросто, но это важный опыт. Я хотел бы верить, что 2022 год сделал меня сильнее, чем когда-либо, и это поможет мне и приведёт меня туда, где я хотел бы быть.
IndyCar? На данном этапе рано что-то говорить, я провёл тесты, но кто знает, что принесёт будущее. Я просто хочу участвовать в гонках, и всё будет зависеть от ситуации и моей позиции. IndyCar — один из вариантов, и это хороший вариант. Но на данном этапе мне нечего добавить.
IndyCar — крутая серия, это что-то из старой школы, но мне нравятся олдскульные вещи. Так что серия производит на меня хорошее впечатление», — приводит слова Шварцмана The Race.
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