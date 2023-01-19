Абитебуль высказался о возможности прихода «Хёндэ» в Формулу-1

Руководитель «Хёндэ» Сириль Абитебуль заявил, что в настоящий момент концерну неинтересен вариант с приходом в Формулу-1.



«Сейчас никаких конкретных планов по Формуле-1 у нас нет. Конечно, у «Хёндэ» множество фантастических наработок глобального уровня. Они реализованы в новой линейке серийной продукции с очень широким диапазоном. А гонки нужны для поддержки бизнеса. Так что нам предстоит разобраться, что именно нужно бизнесу и как мы можем ему помочь.



Ралли по-прежнему является лучшим решением с точки зрения продвижения компактных машин из первого сегмента. Но нужно, чтобы раллийная программа соответствовала развитию этого сегмента. Сейчас таков наш главный приоритет. Нам нужно побеждать и работать в интересах бизнеса.



Нам нужно, чтобы спорт работал на бизнес. Сейчас ралли отлично делает это, и мы нацелены сохранять такой статус. В будущем станет понятно, нужно ли нам что-то ещё. Сейчас же для нас важно выигрывать в ралли», — приводит слова Абитебуля Motorsport.