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Абитебуль высказался о возможности прихода «Хёндэ» в Формулу-1

Абитебуль высказался о возможности прихода «Хёндэ» в Формулу-1
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Руководитель «Хёндэ» Сириль Абитебуль заявил, что в настоящий момент концерну неинтересен вариант с приходом в Формулу-1.

«Сейчас никаких конкретных планов по Формуле-1 у нас нет. Конечно, у «Хёндэ» множество фантастических наработок глобального уровня. Они реализованы в новой линейке серийной продукции с очень широким диапазоном. А гонки нужны для поддержки бизнеса. Так что нам предстоит разобраться, что именно нужно бизнесу и как мы можем ему помочь.

Ралли по-прежнему является лучшим решением с точки зрения продвижения компактных машин из первого сегмента. Но нужно, чтобы раллийная программа соответствовала развитию этого сегмента. Сейчас таков наш главный приоритет. Нам нужно побеждать и работать в интересах бизнеса.

Нам нужно, чтобы спорт работал на бизнес. Сейчас ралли отлично делает это, и мы нацелены сохранять такой статус. В будущем станет понятно, нужно ли нам что-то ещё. Сейчас же для нас важно выигрывать в ралли», — приводит слова Абитебуля Motorsport.

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