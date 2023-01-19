Абитебуль высказался о возможности прихода «Хёндэ» в Формулу-1

Руководитель «Хёндэ» Сириль Абитебуль заявил, что в настоящий момент концерну неинтересен вариант с приходом в Формулу-1.
«Сейчас никаких конкретных планов по Формуле-1 у нас нет. Конечно, у «Хёндэ» множество фантастических наработок глобального уровня. Они реализованы в новой линейке серийной продукции с очень широким диапазоном. А гонки нужны для поддержки бизнеса. Так что нам предстоит разобраться, что именно нужно бизнесу и как мы можем ему помочь.
Ралли по-прежнему является лучшим решением с точки зрения продвижения компактных машин из первого сегмента. Но нужно, чтобы раллийная программа соответствовала развитию этого сегмента. Сейчас таков наш главный приоритет. Нам нужно побеждать и работать в интересах бизнеса.
Нам нужно, чтобы спорт работал на бизнес. Сейчас ралли отлично делает это, и мы нацелены сохранять такой статус. В будущем станет понятно, нужно ли нам что-то ещё. Сейчас же для нас важно выигрывать в ралли», — приводит слова Абитебуля Motorsport.
- 19 января 2023
-
19:50
-
19:45
-
18:29
-
18:23
-
17:22
-
17:00
-
16:48
-
16:12
-
15:45
-
14:31
-
14:24
-
14:05
-
13:28
-
13:25
-
12:44
-
12:15
-
11:13
-
10:26
-
00:38
- 18 января 2023
-
23:56
-
22:54
-
21:02
-
19:55
-
18:40
-
17:28
-
16:45
-
16:00
-
15:06
-
14:25
-
14:06
-
13:05
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:40