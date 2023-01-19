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В «Уильямсе» впервые завели мотор на новой машине. Видео

В «Уильямсе» впервые завели мотор на новой машине. Видео
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Пресс-служба «Уильямса» опубликовала на официальной странице в социальных сетях видео о том, как в команде впервые завели новый мотор, предназначенный для болида, который команда будет использовать в 2023 году.

«Все системы запущены для 2023 года», — подписали видео в команде.

Напомним, «Уильямс» проведёт презентацию ливреи новой машины 6 февраля 2023 года. Пока неизвестно, будут ли на презентации показаны новая машина или её рендеры.

Напомним, в предстоящем сезоне пилотами команды будут британец Александер Албон и американец Логан Сарджент. Сарджент заменит в составе коллектива Николаса Латифи, покинувшего Формулу-1.

По итогам сезона-2022 «Уильямс» занял последнее место в Кубке конструкторов.

График презентаций сезона-2023:

«Ред Булл» — 3 февраля
«Уильямс» — 6 февраля
«Альфа Таури» — 11 февраля
«Макларен» — 13 февраля
«Астон Мартин» — 13 февраля
«Феррари» — 14 февраля
«Мерседес» — 15 февраля
«Альпин» — 16 февраля.

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