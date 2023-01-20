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Гран-при Саудовской Аравии будет проходить в Джидде как минимум до 2027 года

Гран-при Саудовской Аравии будет проходить в Джидде как минимум до 2027 года
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Гран-при Саудовской Аравии будет проходить на городской трассе в Джидде до 2027 года, сообщает RacingNews365.

Изначально планировалось, что в 2026 году этап переберётся в Киддию после окончания строительства стационарного автодрома, однако организаторы этапа в Саудовской Аравии сообщили, что трасса в Джидде останется в календаре как минимум до 2027 года.

Ранее Формула-1 подписала выгодное 10-летнее соглашение о проведении гонок в Саудовской Аравии с 2021 года.

В 2021 году гонка вошла в календарь как предпоследняя, а в 2022 году переместилась в начало сезона, став вторым этапом после Гран-при Бахрейна.

В 2023 году она снова будет вторым этапом, но стало известно, что в 2024 году Джидда станет местом проведения гонки, открывающей сезон.

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