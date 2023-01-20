«Мы поняли, в чём заключались недостатки». Тото Вольф – о новом болиде «Мерседеса»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о работе над версией болида команды следующего сезона.
«Думаю, мы поняли, в чём заключались недостатки. Сейчас мы продолжаем усердно работать над тем, чтобы создать машину, которая бы всё это исправила. Но мы в полной мере поймём это только тогда, когда приступим к тестам. Тогда мы и увидим, раскрыли ли мы потенциал, который, как мы всегда считали, был заложен в этой машине», — приводит слова Вольфа Sky Sports.
Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял третье место в Кубке конструкторов. Второе место заняла «Феррари». Трофей выиграл гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл».
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
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