«Мы поняли, в чём заключались недостатки». Тото Вольф – о новом болиде «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о работе над версией болида команды следующего сезона.



«Думаю, мы поняли, в чём заключались недостатки. Сейчас мы продолжаем усердно работать над тем, чтобы создать машину, которая бы всё это исправила. Но мы в полной мере поймём это только тогда, когда приступим к тестам. Тогда мы и увидим, раскрыли ли мы потенциал, который, как мы всегда считали, был заложен в этой машине», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял третье место в Кубке конструкторов. Второе место заняла «Феррари». Трофей выиграл гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл».

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