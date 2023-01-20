Нико Росберг попал на обложку журнала Forbes. Фото

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поблагодарил американский финансово-экономический журнал Forbes за то, что им были отмечены его успехи.
«Спасибо, Forbes. Как же здорово оказаться на обложке и быть представленным как один из тех, кто в состоянии оказывать реальное влияние в своей области. Для меня очень важно изменять этот мир к лучшему», — написал Росберг.
Фото: https://twitter.com/NicoRosberg
Помимо титула Формулы-1, Росберг также становился вице-чемпионом «Королевских гонок» в 2014 и 2015 годах. Нико объявил об уходе из автоспорта всего через пять дней после завоевания титула в декабре 2016-го, сославшись на то, что хочет проводить больше времени с семьёй.
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