Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Нико Росберг попал на обложку журнала Forbes. Фото

Нико Росберг попал на обложку журнала Forbes. Фото
Комментарии

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поблагодарил американский финансово-экономический журнал Forbes за то, что им были отмечены его успехи.

«Спасибо, Forbes. Как же здорово оказаться на обложке и быть представленным как один из тех, кто в состоянии оказывать реальное влияние в своей области. Для меня очень важно изменять этот мир к лучшему», — написал Росберг.

Фото: https://twitter.com/NicoRosberg

Помимо титула Формулы-1, Росберг также становился вице-чемпионом «Королевских гонок» в 2014 и 2015 годах. Нико объявил об уходе из автоспорта всего через пять дней после завоевания титула в декабре 2016-го, сославшись на то, что хочет проводить больше времени с семьёй.

Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году:

Новость по теме
Росберг составил рейтинг лучших пилотов 2022 года. Расселл оказался выше Хэмилтона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023