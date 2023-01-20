Штайнер оценил перспективы Мика Шумахера стать боевым пилотом «Мерседеса»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о перспективах бывшего пилота команды Мика Шумахера после его перехода в «Мерседес», где он будет выполнять обязанности резервиста.
«Думаю, он находится в хорошем положении в «Мерседесе», ведь у них много родственных команд. Ник де Вриз пришёл в «Уильямс», а затем стал пилотом «Альфа Таури». Конечно, я надеюсь, что ни у одного гонщика не будет никаких проблем, но, если вдруг шанс возникнет, Мик сможет прийти на подмену. Иногда один шаг назад — это как два шага вперёд. Полагаю, он занял хорошую позицию в команде, где в будущем у него будет больше всего шансов получить место боевого пилота», — приводит слова Штайнера GrandPrix со ссылкой на NTV.
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