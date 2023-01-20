Гиперкар «Мерседеса» с мотором от Ф-1 начали поставлять клиентам с опозданием в три года

Клиенты начали получать гибридный гиперкар Mercedes-AMG One, который должен был им поступить более трёх лет назад — ещё в 2019-м. Об этом информирует SoyMotor.
Автомобиль обладает впечатляющими характеристиками: особенностью гиперкара является наличие двигателя, который создан на основе силового агрегата болида «Мерседеса» Формулы-1. Его мощность составляет 1063 лошадиные силы, благодаря чему автомобиль может развивать максимальную скорость 352 км/ч.
Фото: Mercedes Benz AG
Авто стоит приблизительно € 2,5 миллионов, а его производство ограничено 275 экземплярами. Все они были проданы заранее. Mercedes-AMG One собираются вручную на предприятиях AMG в Ковентри (Великобритания).
Больше информации о гиперкаре Mercedes-AMG One можно узнать в материале «Чемпионата».
- 20 января 2023
-
15:56
-
14:12
-
13:25
-
12:25
-
11:53
-
11:21
-
10:33
-
09:29
-
00:55
-
00:49
- 19 января 2023
-
23:52
-
23:43
-
22:55
-
21:56
-
21:46
-
20:39
-
20:34
-
19:50
-
19:45
-
18:29
-
18:23
-
17:22
-
17:00
-
16:48
-
16:12
-
15:45
-
14:31
-
14:24
-
14:05
-
13:28
-
13:25
-
12:44
-
12:15
-
11:13
-
10:26