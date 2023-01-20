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Гиперкар «Мерседеса» с мотором от Ф-1 начали поставлять клиентам с опозданием в три года

Гиперкар «Мерседеса» с мотором от Ф-1 начали поставлять клиентам с опозданием в три года
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Клиенты начали получать гибридный гиперкар Mercedes-AMG One, который должен был им поступить более трёх лет назад — ещё в 2019-м. Об этом информирует SoyMotor.

Автомобиль обладает впечатляющими характеристиками: особенностью гиперкара является наличие двигателя, который создан на основе силового агрегата болида «Мерседеса» Формулы-1. Его мощность составляет 1063 лошадиные силы, благодаря чему автомобиль может развивать максимальную скорость 352 км/ч.

Фото: Mercedes Benz AG

Авто стоит приблизительно € 2,5 миллионов, а его производство ограничено 275 экземплярами. Все они были проданы заранее. Mercedes-AMG One собираются вручную на предприятиях AMG в Ковентри (Великобритания).

Больше информации о гиперкаре Mercedes-AMG One можно узнать в материале «Чемпионата».

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