«Поступало много предложений». Виталий Петров рассказал о своих планах на 2023 год

Российский пилот Виталий Петров, ранее выступавший в Формуле-1, высказался о планах по продолжению профессиональной карьеры в 2023 году.

«Даже по ходу «Гонки чемпионов» поступало много предложений попробовать себя в самых разных сериях, посмотрим. Планов однозначных нет. Я бы с удовольствием и ралли ехал, и BR03 обкатывал. На сегодняшний день это та машина, которая может хотя бы приблизительно дать понять, как управляется формула, как едет лемановская техника. Думаю, это хорошая возможность для начинающих спортсменов, которые могли бы попробовать себя в России на BR03, а затем развиваться уже за границей.

Лично я готов ехать и в ралли, и в кольце. К сожалению, ралли пока мало освещается в прессе, из-за чего сложно найти спонсоров, но видно, что сейчас все пилоты остаются в России и много машин куплено, много гонщиков собирается ехать и в ралли, и в кольце», — сказал Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.

Полная версия интервью будет опубликована утром в субботу.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1: