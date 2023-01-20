Источник: Вассёр сделал продление контракта с Леклером приоритетной задачей «Феррари»

Одной из приоритетных задач нового руководителя «Феррари» Фредерика Вассёра является продление контракта с Шарлем Леклером, сообщает итальянское издание Motorsport.



По информации источника, Вассёр хочет строить команду вокруг монегаска и хочет гарантировать наличие лидера в «Феррари» в долгосрочной перспективе.



Ранее по такому же принципу долгосрочные контракты подписали Макс Ферстаппен и Ландо Норрис с «Ред Булл» и «Маклареном» соответственно.



Кроме того, подписание нового контракта с Леклером позволит «Феррари» обезопасить себя от ухода своего лидера в «Мерседес» в случае, если Льюис Хэмилтон покинет Формулу-1 по окончании сезона-2024.



Напомним, по итогам сезона-2022 Шарль Леклер занял второе место в личном зачёте, уступив пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.



Презентация новой машины «Феррари» пройдёт 14 февраля. Новый болид получит индекс 675.