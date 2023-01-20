Алези: в тактическом вопросе на «Феррари» в прошлом году было невозможно смотреть

Бывший гонщик Формулы-1, выступавший за «Феррари», Жан Алези высказался о назначении на роль руководителя итальянской команды Фредерика Вассёра.



«Давайте говорить честно, в тактическом вопросе на «Феррари» в прошлом году было невозможно смотреть. Ситуацию нужно изменить, иначе у «Феррари» попросту не будет выхода. Думаю, Вассёру нужно во многом для начала полагаться на Лорана Мекиса. Мекис много лет в «Феррари» и может быть идеальным помощником для Вассёра. Он видит, где нужно что-то менять, а где, наоборот, оставить всё как есть, поскольку там есть потенциал для развития.



Что до культурных особенностей, то я не скажу, что сотрудники «Феррари» теперь должны будут чаще общаться на французском. Маранелло — Италия, и там нужно общаться на итальянском и только на итальянском», — приводит слова Алези GPFans.