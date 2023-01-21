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«Смех и позор!» Петров раскритиковал действия «Феррари» в сезоне Формулы-1

«Смех и позор!» Петров раскритиковал действия «Феррари» в сезоне Формулы-1
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Российский пилот Виталий Петров, ранее выступавший в Формуле-1, высказался о выступлениях команды «Феррари» в сезоне-2022.

«Ред Булл» взял и технично переиграл «Феррари», которая похоронила себя сама. Все это прекрасно видели, и я удивляюсь, почему они сразу что-то не поменяли в команде. Почему Леклеру не дали по башке за то, что он едет первым и вылетает? Понимаю, что на «Поль Рикаре» поворот сложный, там всегда надо ехать на грани. Но в целом проиграть по пит-стопам, по тактике, по всем мелочам… Не понимаю, почему они не сделали выводов и повторяли ошибки вновь и вновь.

Непонятно, почему «Феррари» не сделала никакого переворота внутри, никого не выгнала и никого не наняла — ну, когда колёса не выносят, это же вообще смех и позор! В команде всё чётко с точки зрения коммуникаций, у каждого наушники, один инженер с пилотом говорит, другой — с командой, третий — с механиками, а они слушают только одного человека. И как они умудряются такие ошибки допускать — в голове не укладывается!» — сказал Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.

Полная версия интервью будет опубликована утром в субботу.

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