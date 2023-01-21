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Петров объяснил, чем полезны ограничения на выступления российских гонщиков

Петров объяснил, чем полезны ограничения на выступления российских гонщиков
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Российский экс-гонщик Формулы-1 Виталий Петров высказался о пользе ограничений на выступления российских гонщиков.

«В какой-то степени то, что сейчас происходит в мире, идёт на пользу российскому автоспорту — гонщики не разъехались по всему миру где-то выступать, кого-то тренировать, а собрались в России и совместными усилиями пилотов и команд могут дать толчок развитию автоспорта, как это было лет 10-20 назад», — сказал Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.

Напомним, ФИА запретила российским пилотам выступать под национальной лицензией после начала событий на Украине. При этом пилоты могут принимать участие в соревнованиях под нейтральным флагом при условии подписания специальной бумаги ФИА.

Полная версия интервью будет опубликована утром в субботу.

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