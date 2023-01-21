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Ферстаппен: считаю, что можно сделать шины «Пирелли» лучше

Ферстаппен: считаю, что можно сделать шины «Пирелли» лучше
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о том, что «Пирелли» может улучшить шины, которые поставляют для Формулы-1.

«Понятно, что производители выжимают максимум из своих ресурсов, когда есть конкуренция. Когда её нет — можно расслабиться. Да, на разработку шин всё равно уходит много денег, но при этом им не нужно стремиться к максимуму.

Считаю, что можно сделать шины «Пирелли» лучше. Особенно это касается дождевой резины. Вероятно, это нужно чаще обсуждать. Не хочу быть негативным, мне нравится работать с «Пирелли» и помогать им улучшать шины. Думаю, это может помочь. Я просто хочу помогать, так как «Пирелли» давно сотрудничают с Формулой-1 и отлично справляются с этим. Просто можно сделать лучше и команды хотят этого. Надеюсь, что и в «Пирелли» считают так же», — приводит слова Ферстаппена F1i.

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