Стоффель Вандорн: вообще не думаю о Формуле-1

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион Формулы-Е, резервист «Астон Мартин» Стоффель Вандорн признался, что не думает о возвращении в Формулу-1.
«По правде говоря, я вообще не думаю о Формуле-1. Это было бы неправильно с моей стороны. Хочу сфокусироваться на текущих задачах», – цитирует Вандорна GPBlog.
Этот сезон 30-летний гонщик, представляющий «Пенске» в Формуле-E, начал с 10-го места в первой гонке, которая прошла в Мексике 13 января. Вандорн заработал одно очко.
В пятёрку лучших по итогам гонки вошли британец Джейк Деннис (26 очков), немец Паскаль Верляйн (18 очков), бразилец Лукас ди Грасси (18 очков), немец Андре Лоттерер (12 очков) и британец Джейк Хьюз (10 очков).
Следующие заезды в рамках Формулы-Е для Вандорна пройдут в Саудовской Аравии 27 января.
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