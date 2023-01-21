«Это была ошибка команды». Хорнер высказался о конфликте Переса и Ферстаппена

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что конфликт между Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом, возникший на Гран-при Бразилии в прошлом сезоне, возник по вине команды.
«Думаю, первопричиной этой проблемы стало то, что мы не предполагали, что такая ситуация возникнет, когда речь идёт о борьбе за шестое место. Не обсуждали этот вопрос, так как не предусмотрели ситуацию. Это ошибка команды, стоило продумывать всё и разработать план действий. Жаль, что это произошло, но мы быстро во всём разобрались, открыто обсудив всё. И мы пошли дальше, всё нормально.
В Бразилии было несколько ошибок, но это стало уроком для нас. Наши гонщики отлично выступают вместе, так что мы не позволим, чтобы этот инцидент в Бразилии определял, как будет проходить новый сезон», — приводит слова Хорнера Sky Sports.
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