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Вольф: я живу в голове Хорнера бесплатно, этот парень одержим

Вольф: я живу в голове Хорнера бесплатно, этот парень одержим
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался об отношениях с коллегой из «Ред Булл» Кристианом Хорнером.

«Я живу в голове Хорнера бесплатно. Этот парень одержим. Каждая секунда, которую я трачу на разговоры о Хорнере — пустая трата времени в жизни. Для меня гораздо важнее другие вещи, у меня были отличные моменты в Формуле-1. Я люблю команду, люблю вызовы, но больше всего я люблю свою семью. У меня трое детей, которым 21, 18 и 5 лет.

И в своей супруге Сьюзи я нашёл идеального партнёра. Моя жена может водить машину быстрее меня, но это наименьшее из её качеств. Мы полностью родственные души», — рассказал Вольф в интервью The Times.

В прошлом сезоне «Ред Булл» впервые с 2013 года завоевал Кубок конструкторов. Предыдущие восемь лет трофей выигрывал «Мерседес».

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