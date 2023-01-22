Отец Переса: мы ещё не видели лучшую версию Чеко

Отец пилота «Ред Булл» Серхио Переса Антонио Перес Гарибай считает, что его сын ещё способен прибавить.



«Мы ещё не видели лучшую версию Чеко. Вряд ли Мексика сможет получить гонщика лучше, так что мы должны наслаждаться моментом. Со временем у Мексики обязательно будет свой чемпион Формулы-1. Последние два года в «Ред Булл» были важны для Серхио во всех смыслах. Переход в эту команду — лучшее, что могло с ним случиться», — приводит слова отца Переса GPBlog.



Перес по итогам сезона-2022 занял третье место в личном зачёте.



График презентаций сезона-2023:



«Ред Булл» — 3 февраля;

«Уильямс» — 6 февраля;

«Альфа Ромео» — 7 февраля;

«Альфа Таури» — 11 февраля;

«Макларен» — 13 февраля;

«Астон Мартин» — 13 февраля;

«Феррари» — 14 февраля;

«Мерседес» — 15 февраля;

«Альпин» — 16 февраля.