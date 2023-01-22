Хэмилтон может стать первым, кому удастся выиграть Гран-при после 300 стартов

Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, последний раз выигравший Гран-при Саудовской Аравии в 2021 году, прокомментировал интересный статистический факт.
В истории Формулы-1 ещё не было пилотов, которым удавалось выиграть конкретный Гран-при после 300 стартов за карьеру. На счету 38-летнего британца 310 стартов. Гонщик намекнул на исправление ситуации в сезоне-2023.
«Такого пилота, как я, ещё никогда не было», – приводит слова Хэмилтона Formule1.nl.
Сезон-2022 Формулы-1 Льюис завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе гонщика было 240 очков. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд. Примечательно, что Хэмилтон впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за год.
Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города
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