Хэмилтон может стать первым, кому удастся выиграть Гран-при после 300 стартов

Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, последний раз выигравший Гран-при Саудовской Аравии в 2021 году, прокомментировал интересный статистический факт.

В истории Формулы-1 ещё не было пилотов, которым удавалось выиграть конкретный Гран-при после 300 стартов за карьеру. На счету 38-летнего британца 310 стартов. Гонщик намекнул на исправление ситуации в сезоне-2023.

«Такого пилота, как я, ещё никогда не было», – приводит слова Хэмилтона Formule1.nl.

Сезон-2022 Формулы-1 Льюис завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе гонщика было 240 очков. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд. Примечательно, что Хэмилтон впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за год.

Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города