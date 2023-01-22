«Я был источником его мотивации». Прост — о соперничестве с Айртоном Сенной
Поделиться
Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост поделился воспоминаниями о соперничестве со своим напарником по «Макларену» Айртоном Сенной.
«После того как я решил завершить профессиональную карьеру, мы очень много общались с Айртоном. Я чувствовал, будто ему нездоровится. Он часто звонил мне, порой дважды за неделю. Он никогда мне не звонил, когда я ещё был участником гонок. Без меня он потерял ориентир. Наверно, я был источником его мотивации. Трудно это понять. Мы с Сенной пережили невероятную психологическую и человеческую историю, и у меня остались прекрасные воспоминания», — приводит слова Проста PlanetF1.
Айртон Сенна был трёхкратным чемпионом мира. В 1994 году в возрасте 34 лёт Сенна погиб в аварии на Гран-при Сан-Марино в Имоле.
Комментарии
- 22 января 2023
-
10:59
-
10:48
-
00:54
-
00:00
- 21 января 2023
-
22:44
-
21:46
-
19:41
-
18:30
-
17:55
-
15:51
-
14:51
-
14:26
-
13:26
-
13:00
-
12:20
-
11:19
-
11:10
-
10:45
-
10:22
-
10:20
-
09:55
-
09:30
- 20 января 2023
-
23:46
-
21:47
-
21:00
-
20:33
-
19:57
-
19:49
-
18:39
-
18:36
-
17:45
-
17:38
-
15:56
-
14:12
-
13:25
Партнерский контент