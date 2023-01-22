Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я был источником его мотивации». Прост — о соперничестве с Айртоном Сенной

«Я был источником его мотивации». Прост — о соперничестве с Айртоном Сенной
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост поделился воспоминаниями о соперничестве со своим напарником по «Макларену» Айртоном Сенной.

«После того как я решил завершить профессиональную карьеру, мы очень много общались с Айртоном. Я чувствовал, будто ему нездоровится. Он часто звонил мне, порой дважды за неделю. Он никогда мне не звонил, когда я ещё был участником гонок. Без меня он потерял ориентир. Наверно, я был источником его мотивации. Трудно это понять. Мы с Сенной пережили невероятную психологическую и человеческую историю, и у меня остались прекрасные воспоминания», — приводит слова Проста PlanetF1.

Айртон Сенна был трёхкратным чемпионом мира. В 1994 году в возрасте 34 лёт Сенна погиб в аварии на Гран-при Сан-Марино в Имоле.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023