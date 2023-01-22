«Я был источником его мотивации». Прост — о соперничестве с Айртоном Сенной

Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост поделился воспоминаниями о соперничестве со своим напарником по «Макларену» Айртоном Сенной.



«После того как я решил завершить профессиональную карьеру, мы очень много общались с Айртоном. Я чувствовал, будто ему нездоровится. Он часто звонил мне, порой дважды за неделю. Он никогда мне не звонил, когда я ещё был участником гонок. Без меня он потерял ориентир. Наверно, я был источником его мотивации. Трудно это понять. Мы с Сенной пережили невероятную психологическую и человеческую историю, и у меня остались прекрасные воспоминания», — приводит слова Проста PlanetF1.



Айртон Сенна был трёхкратным чемпионом мира. В 1994 году в возрасте 34 лёт Сенна погиб в аварии на Гран-при Сан-Марино в Имоле.