Хэмилтон обратился к болельщикам «Мерседеса» в преддверии сезона-2023

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обратился к болельщикам в видео, опубликованном пресс-службой немецкой команды в социальных сетях.



«Если бы не вы, меня бы здесь не было, так что я очень благодарен вам всем за энергию, за вашу преданность, целеустремлённость и твёрдость духа. Я всё это чувствую, и это придаёт мне мотивации. Сезон-2023 может стать именно таким, как нам хочется. Поэтому давайте настроимся позитивно и будем надеяться, что этот год отлично сложится», — сказал Хэмилтон в видеоролике.



В прошлом сезоне Льюис Хэмилтон впервые в карьере не смог выиграть ни одной гонки в чемпионате и занял шестое место в общем зачёте пилотов.



«Мерседес» презентует свой новый болид 15 февраля.

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