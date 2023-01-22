Вольф: в Абу-Даби в 2021 году приняли радикальное решение, отсюда невероятный результат

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф в очередной раз вспомнил скандальную гонку в Абу-Даби в конце сезона-2021 в Формуле-1.



После спорного решения Майкла Маси возобновить гонку на последнем круге Макс Ферстаппен обогнал Льюиса Хэмилтона и выиграл Гран-при, а также стал чемпионом мира.



«После Абу-Даби было тяжело. Мне всегда нравился принцип «секундомер никогда не лжёт», и команда, которая выиграла, достойна быть чемпионом. Но это был другой случай. В конце гонки человек принимал решения, которые не были отражены ни в одном своде правил. Они были настолько радикальными, что привели к невероятному результату.



Это момент, когда ты можешь разлюбить спорт, когда нарушают принцип справедливости. ФИА уволила этого парня с работы, потому что это была человеческая ошибка. Но всё уже было сделано. Я до сих пор много думаю о случившемся. Не со злостью, а просто не понимаю, как это вышло», — рассказал Вольф в интервью The Times.

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