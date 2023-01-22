Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Грязин и Александров выиграли Ралли Монте-Карло в категории WRC2

Грязин и Александров выиграли Ралли Монте-Карло в категории WRC2
Комментарии

Российский пилот Николай Грязин и штурман Константин Александров стали победителями стартового этапа чемпионата мира по раллийным гонкам – Ралли Монте-Карло в зачёте WRC2. Результат российского экипажа — 3:22.05. Занявший второе место Йоан Россель уступил первому месту всего 4,5 секунды.

Эта победа стала для Грязина третьей в карьере в WRC2.

Победу в основном зачёте одержал француз Себастьен Ожье.

Второй этап состоится в Швеции с 9 по 12 февраля.

WRC. Ралли Монте-Карло:

1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) — 3:12.02.
2. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) +18,8.
3. Тьерри Нёвиль (Hyundai She’ll Mobis WRT) +44,6.
4. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) +1.12,4.
5. Отт Тянак (M-Sport Ford WRT) +2.34,9.
6. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) +3.32,6.
7. Дани Сордо (Hyundai She’ll Mobis WRT) +3.47,5.
8. Эсапекка Лаппи (Hyundai She’ll Mobis WRT) +3.51,3.
9. Николай Грязин (Toksport WRT) +10.03,4.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023