Грязин и Александров выиграли Ралли Монте-Карло в категории WRC2

Российский пилот Николай Грязин и штурман Константин Александров стали победителями стартового этапа чемпионата мира по раллийным гонкам – Ралли Монте-Карло в зачёте WRC2. Результат российского экипажа — 3:22.05. Занявший второе место Йоан Россель уступил первому месту всего 4,5 секунды.

Эта победа стала для Грязина третьей в карьере в WRC2.

Победу в основном зачёте одержал француз Себастьен Ожье.

Второй этап состоится в Швеции с 9 по 12 февраля.

WRC. Ралли Монте-Карло:



1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) — 3:12.02.

2. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) +18,8.

3. Тьерри Нёвиль (Hyundai She’ll Mobis WRT) +44,6.

4. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) +1.12,4.

5. Отт Тянак (M-Sport Ford WRT) +2.34,9.

6. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) +3.32,6.

7. Дани Сордо (Hyundai She’ll Mobis WRT) +3.47,5.

8. Эсапекка Лаппи (Hyundai She’ll Mobis WRT) +3.51,3.

9. Николай Грязин (Toksport WRT) +10.03,4.