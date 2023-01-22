Норрис: мы должны стремиться к такому же прорыву, какой сделала «Феррари»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что британской команде по силам сделать такой же скачок в развитии, какой сделала «Феррари» в сезоне-2022.

«Выйти на уровень «Феррари»? Это вполне достижимо. Думаю, что они сделали всё очень хорошо. Пройти путь от того, где они были в 2021 году, когда мы их почти обошли, до того, где они побеждают, борются за подиум каждый уикенд… Это то, к чему мы должны стремиться. Они по максимуму воспользовались новой эрой, новым сводом правил Формулы-1 с новыми машинами, что позволило им сделать больший скачок, чем когда-либо. Но у нас ещё много возможностей добиться чего-то подобного.

Дело в том, что мы должны лучше работать, а команда должна лучше работать над созданием лучшей машины. Я думаю, что уже в следующем сезоне мы должны добиться прогресса. Верю, что мы сможем», — приводит слова Норриса Autosport.