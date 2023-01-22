Российский экипаж лишили победы на Ралли Монте-Карло в категории WRC2

Российский пилот Николай Грязин и штурман Константин Александров получили штраф в пять секунд за нарушение правил на стартовом этапе чемпионата мира по раллийным гонкам – Ралли Монте-Карло в зачёте WRC2. Этого хватило для того, чтобы Йоан Россель опередил российский экипаж и вышел на первое место. Штраф последовал за срезку трассы.

На основе видео стюарды согласились, что российский пилот срезал трассу. Грязин оправдывался, что из-за прокола было трудно контролировать машину, но это не помогло. Видео с бортовой камеры Грязина подтвердило факт срезки.

WRC. Ралли Монте-Карло:



1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) — 3:12.02.

2. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) +18,8.

3. Тьерри Нёвиль (Hyundai She’ll Mobis WRT) +44,6.

4. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) +1.12,4.

5. Отт Тянак (M-Sport Ford WRT) +2.34,9.

6. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) +3.32,6.

7. Дани Сордо (Hyundai She’ll Mobis WRT) +3.47,5.

8. Эсапекка Лаппи (Hyundai She’ll Mobis WRT) +3.51,3.

9. Николай Грязин (Toksport WRT) +10.03,9.