Грязин отреагировал на штраф, лишивший экипаж победы на Ралли Монте-Карло в зачёте WRC2

Российский пилот Николай Грязин отреагировал на штраф в пять секунд на стартовом этапе чемпионата мира по раллийным гонкам – Ралли Монте-Карло, лишивший его экипаж победы в категории WRC2.



«Я не хочу использовать какие-либо клише после того, как мы опустились на второе место в Ралли Монте-Карло. Например: «Мы вернёмся сильнее». Нет. Потому что мы уже сильны. Достаточно сильны, чтобы сосредоточиться только на положительных моментах, таких как невероятно профессиональная команда Toksport WRT, стоящая за нами, на всех наших трудолюбивых механиках, нашем инженере. Любой успех, которого мы достигаем, обусловлен огромной поддержкой, которую нам оказывают многие вокруг. Особая благодарность гравийной бригаде за безупречную работу! И огромное спасибо всем инженерам, которые разработали этого удивительного зелёного монстра! Я действительно наслаждаюсь каждой секундой, которую удаётся провести внутри этого раллийного зверя! Спасибо вам, фанаты ралли, за постоянную поддержку!» — написал Грязин.

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