В «Ауди» рассказали, почему рассчитывают на успешное выступление после прихода в Ф-1

Директор по координации автоспорта в «Ауди» Алан Макниш высказал мнение, что изменение правил в отношении двигателей на 2026 год является положительной стороной для команды в плане присоединения к Формуле-1.



«2026 год обеспечивает [нам] хорошую взлётно-посадочную полосу. Всё это определённо захватывающе. Все в восторге. Но в то же время нам предстоит проделать ещё много работы. Сейчас к нам приходит всё больше и больше сотрудников, что довольно волнительно. Каждый день мы получаем электронные письма от новых людей, где они рассказывают, чем занимаются», — приводит слова Макниша Motorsport.



Напомним, в конце октября этого года «Ауди» анонсировала начало сотрудничества с «Заубером», который выступает в Формуле-1 под брендом «Альфа Ромео». Кооперация начнётся с сезона-2026.

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