Хэмилтон рассказал, уважает ли Ферстаппена

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вновь коснулся скандального Гран-при Абу-Даби Формулы-1 сезона-2021. По словам Хэмилтона, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен действовал так, как и должен был поступить любой гонщик в той ситуации.
«Многим нравится рассуждать о наших проблемах, но на самом деле я уважаю его», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.
Напомним, Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 сезона-2021. На Гран-при Абу-Даби голландец вырвал победу у Хэмилтона. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
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