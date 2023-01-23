В «Астон Мартин» рассказали, как сильно Алонсо повлиял на разработку нового болида

Технический директор «Астон Мартин» Эрик Бланден рассказал о влиянии нового пилота команды Фернандо Алонсо на разработку нового болида.

«Отзывы Фернандо чрезвычайно точны. Он чётко сообщил, чего хочет от машины, и сразу определил несколько вещей, которые мы смогли внедрить в дизайн AMR23.

В прошлом сезоне Фернандо водил машину, которая сильно отличалась от нашей — и была более конкурентоспособной. После вождения AMR22 он смог быстро сравнить две машины и сказать: «Это явно лучше, это явно хуже». Теперь мы знаем, на чём должны сосредоточиться», — приводит слова Бландена Sky Sports.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Фернандо, который тогда выступал за «Альпин», занял девятое место в общем зачёте пилотов. На счету Фернандо 81 очко.