В «Астон Мартин» рассказали, как сильно Алонсо повлиял на разработку нового болида
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Технический директор «Астон Мартин» Эрик Бланден рассказал о влиянии нового пилота команды Фернандо Алонсо на разработку нового болида.
«Отзывы Фернандо чрезвычайно точны. Он чётко сообщил, чего хочет от машины, и сразу определил несколько вещей, которые мы смогли внедрить в дизайн AMR23.
В прошлом сезоне Фернандо водил машину, которая сильно отличалась от нашей — и была более конкурентоспособной. После вождения AMR22 он смог быстро сравнить две машины и сказать: «Это явно лучше, это явно хуже». Теперь мы знаем, на чём должны сосредоточиться», — приводит слова Бландена Sky Sports.
Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Фернандо, который тогда выступал за «Альпин», занял девятое место в общем зачёте пилотов. На счету Фернандо 81 очко.
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