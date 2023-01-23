Чандхок: Риккардо против Переса — интересный бой за место в 2024-м году

Бывший индийский гонщик Формулы-1 Карун Чандхок поделился мнением о перспективах Даниэля Риккардо в «Ред Булл». Напомним, в австрийскую команду он пришёл в качестве третьего пилота.



«Хочется уже посмотреть, как в итоге всё сложится. Последний раз Риккардо выступал за «Ред Булл» в 2018 году, и машины Формулы-1 сильно изменились с тех пор – теперь это уже как бы другая категория. Думаю, и Макс также сильно изменился.



Даниэль против Чеко — интересный бой за место в 2024-м году. Мы не знаем, как в команде оценивают Даниэля. Может, он будет работать на симуляторе, а ведь это не то же самое, что пилотировать настоящую машину. Так дадут ли они ему пройти какие-нибудь тесты? Это то, что я хотел бы увидеть», — приводит слова Чандхока Sky Sports.

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