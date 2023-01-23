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Леклер: тренировки в межсезонье занимают практически целый день

Леклер: тренировки в межсезонье занимают практически целый день
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, как он готовится к очередному сезону Формулы-1.

«За новогодние праздники я немного прибавил в весе, хотя и не ел много вредной пищи. Сейчас я взялся за дело, вернулся к тренировкам, так что всё идёт хорошо. Мне есть над чем работать. В течение всего сезона мы стараемся поддерживать текущую форму, а в межсезонье занимаемся усиленными тренировками. Сейчас надо интенсивно заниматься, потому что потом уже не будет так много свободного времени. Сейчас тренировки занимают практически целый день», — сказал Леклер на своём YouTube-канале.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Леклер занял второе место в общем зачёте пилотов. Шарль набрал 308 очков.

Леклер показал, как экстремально проводит время в отпуске:

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