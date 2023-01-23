Президент ФИА отреагировал на желание Саудовской Аравии купить Ф-1 на $ 20 млрд
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем прокомментировал новость о том, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии подал заявку на покупку Формулы-1, сумма которой составила $ 20 млрд.
«Как хранитель автоспорта некоммерческая организация ФИА с осторожностью относится к сообщающейся раздутой цене в $ 20 млрд за покупку Ф-1.
Любому потенциальному покупателю рекомендуется руководствоваться здравым смыслом, задумываться о пользе для спорта и иметь чёткую и устойчивую стратегию, а не только деньги», – написал функционер в социальных сетях.
Напомним, действующий владелец Ф-1, компания Liberty Media, приобрела серию за $ 4,4 млрд. На данный момент её стоимость оценивается в $ 12,3 млрд.
Новость по темеСаудовская Аравия попыталась купить Формулу-1 за $ 20 млрд
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