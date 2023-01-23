Автодром в Имоле заплатил штраф из-за старого болида «Ред Булл»

Руководство автодрома Энцо и Дино Феррари в Имоле (Италия), где ежегодно проходит Гран-при Эмилии-Романьи, заплатило штраф после съёмочного дня «Ред Булл» в октябре.

Команда «Ред Булл» совершила показательный заезд на болиде RB9 образца 2013 года, ставшего последней машиной компании с атмосферным двигателем и принёсшего Себастьяну Феттелю четвёртый титул в карьере.

Датчики шума зафиксировали превышение, из-за чего руководство гоночной трассы было оштрафовано на € 500.

«Ивент «Ред Булл» стал единственным случаем, когда автодром превысил уровень шума в минувшем году. 12 октября «Ред Булл» выступили на старой машине, из-за чего ограничения были нарушены. Вопрос заключался лишь в нескольких кругах», – приводит слова представителя местного муниципалитета издание Corriere dello Sport.

Новость по теме Президент ФИА отреагировал на желание Саудовской Аравии купить Ф-1 за $ 20 млрд

«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса: