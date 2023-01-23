Автодром в Имоле заплатил штраф из-за старого болида «Ред Булл»

Руководство автодрома Энцо и Дино Феррари в Имоле (Италия), где ежегодно проходит Гран-при Эмилии-Романьи, заплатило штраф после съёмочного дня «Ред Булл» в октябре.
Команда «Ред Булл» совершила показательный заезд на болиде RB9 образца 2013 года, ставшего последней машиной компании с атмосферным двигателем и принёсшего Себастьяну Феттелю четвёртый титул в карьере.
Датчики шума зафиксировали превышение, из-за чего руководство гоночной трассы было оштрафовано на € 500.
«Ивент «Ред Булл» стал единственным случаем, когда автодром превысил уровень шума в минувшем году. 12 октября «Ред Булл» выступили на старой машине, из-за чего ограничения были нарушены. Вопрос заключался лишь в нескольких кругах», – приводит слова представителя местного муниципалитета издание Corriere dello Sport.
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