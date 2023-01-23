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«Симуляторы могут помочь». Ферстаппен оценил влияние виртуальных гонок

«Симуляторы могут помочь». Ферстаппен оценил влияние виртуальных гонок
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Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о влиянии виртуальных гонок.

«Они определённо помогают в реальной борьбе на трассе. В конце концов, симуляторы могут помочь при возвращении в Формулу-1, так как весь опыт, полученный в симуляторе, остаётся в памяти.

Допустим, вас могут не устроить настройки болида, тогда можно использовать весь полученный опыт из симулятора. Взять что-то на вооружение», – приводит слова Ферстаппена издание Washington Post.

Напомним, пилот «Ред Булл» одержал 17 побед в сезоне-2022. Команда Ферстаппена в пятый раз в своей истории выиграла Кубок конструкторов. Для Макса этот титул стал вторым в карьере — ранее он стал чемпионом мира в 2021 году.

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