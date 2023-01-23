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Семья Михаэля Шумахера сообщила о кончине его любимой лошади

Семья Михаэля Шумахера сообщила о кончине его любимой лошади
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Джина-Мария Шумахер, дочь семикратного чемпиона Формулы-1 немца Михаэля Шумахера, сообщила в социальных сетях о кончине лошади по кличке Диггер, умершей в возрасте 19 лет на семейном ранчо, расположенном на Майорке.

«Вчера мне пришлось сказать «прощай» одному из своих лучших друзей, одной из самых сердечных и знаковых лошадей в моей жизни! Моему сердцу было тяжело отпустить её, но иногда нам приходится принимать непростые решения, чтобы поступить правильно с нашими меньшими братьями», – написала Джина, опубликовав фото отца с питомцем.

Фото: из личного архива Джины-Марии Шумахер

Верховая езда была одним из увлечений Шумахера, помимо катания на горных лыжах. Напомним, в декабре 2013 года в результате падения на горнолыжном курорте Михаэль получил травму головы, вызвавшую кровоизлияние в мозг. Врачам удалось спасти пилота, однако его состояние до сих пор не раскрывается широкой общественности.

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