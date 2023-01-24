Комментатор Sky Sports объяснил, почему Риккардо не станет боевым пилотом «Ред Булл»

Комментатор британского телеканала Sky Sports Дэвид Крофт считает, что австралийский пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо неинтересен команде в качестве боевого пилота.

«Будет ли борьба между Пересом и Риккардо в 2024 году? Оба способны побеждать в гонках, но по-разному делают это. Мне не хочется так говорить, Даниэль – пилот мирового класса, но он не является будущим для «Ред Булл». Нет никаких шансов на это, учитывая его возраст.

Ферстаппен уже задумывается об уходе. И если он так поступит, то за ним должны последовать и «Ред Булл». И они задумаются, если Перес не ответит на вопросы к 2024 году», – сказал Крофт в эфире Sky Sports.

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