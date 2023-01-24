Расселл рассказал, за счёт чего опередил Хэмилтона в общем зачёте пилотов Формулы-1

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о первом сезоне в «Мерседесе». Расселл опередил товарища по команде Льюиса Хэмилтона в общем зачёте пилотов Формулы-1. По мнению Джорджа, этому помогли его предыдущие годы выступления за «Уильямс».



«Ключевым моментом является тот факт, что я выступал три года, пилотируя машину, которая была очень и очень сложной и не очень приятной в управлении. А болид, который я пилотировал с первого дня в «Мерседесе», был лучше. Льюис восемь лет ездил на автомобиле, на котором выигрывал чемпионские титулы, поэтому его базовый уровень того, что такое хорошая машина, полностью отличался от моего. Можно сказать, что для него это был большой шаг назад, а для меня вперёд. Вероятно, именно поэтому мне было комфортнее», — приводит слова Расселла GPFans.

Расселл «гоняет» прямо в тренажёрном зале: