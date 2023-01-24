Льюис Хэмилтон: люди не должны зарабатывать миллиарды. Денег могло бы хватить на всех

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса», британец Льюис Хэмилтон рассказал, что его сильно тревожит проблема в неравном распределении доходов между людьми.
«Одна из вещей, с которыми я борюсь каждый день – это сильное неравенство между богатыми и бедными, хотя так было на протяжении тысячелетий. Когда едешь по Лос-Анджелесу, можно увидеть, что на улицах всё ещё так много бездомных.
Но люди не должны иметь возможность зарабатывать миллиарды. Должен быть какой-то допустимый предел. Ведь денег могло бы хватить на всех. Думаю, нам как-то нужно создать закон, который поспособствовал бы большему равенству – равенству для всех, хотя я и не знаю, как такой закон можно бы было применять», — приводит слова Хэмилтона RaceFans со ссылкой на его выступление в подкасте Джея Шетти.
Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году:
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