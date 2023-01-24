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Шварцман получил больше времени на тестах «Феррари»

Шварцман получил больше времени на тестах «Феррари»
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Команда Формулы-1 «Феррари» сейчас проводит тесты на своей базе в Маранелло. Сегодняшний день полностью посвящён тест-пилоту команды Роберту Шварцману, который выйдет на трассу первым. Это связано с тем, что Антонио Джовинацци не сможет принять участия в тестах.

Изначально предполагалось, что резервные пилоты получат по половине дня. Боевые пилоты «Скудерии» Шарль Леклер и Карлос Сайнс-младший проведут по полному дню.

Ранее Motorsport также сообщил, что Роберт Шварцман будет в новом сезоне выполнять роль тест-пилота «Феррари» и может присутствовать на некоторых Гран-при в качестве резервиста.

Также не исключено, что Шварцман будет совмещать работу в «Феррари» с выступлениями в другой гоночной серии.

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