«Я отбросил страх и готов рискнуть всем». Льюис Хэмилтон — о борьбе за равноправие

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что готов отстаивать свою позицию по борьбе за равноправие и не будет менять убеждений.
«Помню, как стоял на коленях и думал: «Что вообще происходит в этом мире?» Я должен оставаться откровенным, я должен воспользоваться шансом, потому что если я этого не сделаю, то этого не сделает никто. Я должен дать понять окружающим, что мне не всё равно, что я их слышу. Я готов рискнуть всем, и мне всё равно, захотят ли партнёры бросить меня, потому что не пожелают быть как-то связанными с этим. Я буквально отбросил весь этот страх. Именно поэтому я так сильно продвинулся в этом», – приводит слова Хэмилтона RaceFans со ссылкой на его выступление в подкасте Джея Шетти.
Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города:
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