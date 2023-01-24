Ф-1 жёстко раскритиковала президента ФИА за его комментарии о возможной продаже чемпионата

Руководство Формулы-1 отреагировало на заявления главы ФИА Мохаммеда Бен Сулайема по поводу возможный продажи гоночной серии инвестиционному фонду из Саудовской Аравии за $ 20 млрд.
Бен Сулайем написал, что сумма раздута и покупателям следует руководствоваться здравым смыслом.
«Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем неприемлемым образом вмешивался в дела с коммерческими правами, говоря о завышенной сумме в $ 20 млрд. Кроме того, ФИА обязывалась не делать ничего, что может нанести ущерб владению, управлению и использованию этих прав. Однако мы считаем, что комментарии, сделанные с официальной страницы президента ФИА, нарушают эти права недопустимым образом. Предположение, что любой потенциальный покупатель должен консультироваться с ФИА, является неверным.
Мохаммед бен Сулайем вышел за пределы своей компетенции. Если комментарии нанесут ущерб стоимости Liberty Media, ФИА может понести ответственность», — приводит Sky News заявление представителей Формулы-1.
Напомним, что в 2001 году ФИА продала коммерческие права на Формулу-1 на сто лет за 360 млн долларов.
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