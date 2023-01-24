«Феррари» показала фотографии Роберта Шварцмана с тестов во Фьорано

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» проводит тесты во Фьорано, в которых принимает участие и российский гонщик Роберт Шварцман, который выступает под израильской лицензией.



Шварцман провёл полный день за рулём болида, так как другой резервист команды Антонио Джовинацци не смог принять участие в тестах. Изначально каждому резервному пилоту планировали выделить по полдня.



«Феррари» на своей странице в социальных сетях опубликовала фотографии Роберта Шварцмана с тестов.

Роберт Шварцман

Роберт Шварцман

Роберт Шварцман

Ранее сообщалось, что Роберт Шварцман будет резервным пилотом «Феррари» в новом сезоне. Кроме того, гонщик выступит в гонке «24 часа Спа» и проведёт сезон в чемпионате GT World Challenge Europe за команду AF Corse. Шварцман будет напарником Никласа Нильсена и Алессио Роверы.