Джеки Стюарт назвал пилотов, которых хотел бы увидеть чемпионами

Четырёхкратный чемпион мира, легендарный британский гонщик Джеки Стюарт заявил, что хотел бы увидеть в качестве нового чемпиона Формулы-1 кого-то из молодых британских пилотов — Ландо Норриса или Джорджа Расселла.



«В Формуле-1 подобралась группа отличных британских гонщиков. У нас есть Льюис Хэмилтон, который побеждал уже бесчисленное количеств раз. Он выступает за немецкого автопроизводителя, но их машину производят в Брэкли, потому что Великобритания — столица гоночных технологий. Однако я бы хотел в новом сезоне увидеть чемпионом кого-то из молодых британцев — Джорджа Расселла или Ландо Норриса», — приводит слова Стюарта Daily Express.



Джордж Расселл выступает за «Мерседес» и является напарником Льюиса Хэмилтона. Ладно Норрис — гонщик «Макларена».